В столице Мордовии на улицах стали размещать новогодние конструкции

Наш город

По информации саранской мэрии, праздничную инсталляцию смонтировали в Пролетарском районе на площади по улице Коваленко.

Как отмечается, в скором времени новогодние элементы украсят все районы городского округа, чтобы создать праздничную атмосферу.

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