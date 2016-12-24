В столице Мордовии на улицах стали размещать новогодние конструкции

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
По информации саранской мэрии, праздничную инсталляцию смонтировали в Пролетарском районе на площади по улице Коваленко.
Как отмечается, в скором времени новогодние элементы украсят все районы городского округа, чтобы создать праздничную атмосферу.
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