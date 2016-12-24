В Николаевской школе увековечили память погибших участников СВО

28 ноября в музее Николаевской средней школы столицы Мордовии открыли стенд памяти и экспозицию, посвященные погибшим в зоне СВО выпускникам школы – Вячеславу Кочетову и Вячеславу Полянскову. В мероприятии приняли участие учителя, школьники, родственники героев, сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества», а также ветераны специальной военной операции.



Вячеслав Полянсков родился 4 февраля 1980 года. С детства увлекался электроникой и робототехникой. С 1998 года проходил срочную службу в армии, затем работал сварщиком на предприятии. 25 октября прошлого года был мобилизован для участия в спецоперации, служил на должности стрелка. 29 августа погиб при выполнении боевого задания под Лисичанском. Указом Президента России рядовой Полянсков награжден орденом Мужества посмертно.



Вячеслав Кочетов родился 30 сентября 1978 года в поселке Николаевка. С детства занимался греко-римской борьбой, имел звание кандидата в мастера спорта. После окончания школы поступил в строительный колледж. В 1996 году был призван в ряды Российской армии, служил в Забайкальском крае в пограничных войсках. С 2019 года работал в Николаевской школе слесарем. 12 октября 2022-го уехал по контракту в зону СВО, служил помощником гранатометчика. 14 ноября погиб при исполнении воинского долга на территории Луганской Народной Республики. Награжден орденом Мужества посмертно.



Родственники погибших бойцов передали в музей личные вещи героев – фотографии, военные билеты и амуницию.

«Сегодня мы открываем новую страницу истории, посвященную нашим выпускникам, - сказала директор школы Оксана Хоружая. – Мы должны сохранить и передать память об их героизме и подвиге для будущих поколений учеников нашей школы».

Ирина Комодина - первая учительница Вячеслава Кочетова - запомнила его как спокойного и серьезного ученика. «За все время учебы я не сделала ему ни одного замечания. Очень исполнительный был парень! Он очень любил свою семью и Родину».

Участник спецоперации Андрей Чернышев отметил, что школьники должны знать современных героев – защитников Отечества. Ветеран СВО Михаил Митрофанов поблагодарил родителей за воспитание настоящих мужчин, в трудную минуту вставших на защиту интересов Родины. «Большое спасибо за увековечивание памяти наших детей, - поблагодарила Маргарита Полянскова. – Для нас очень важно, что подвиг их не будет забыт».