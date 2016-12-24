В Пресс-центре Мордовии обсудили вопросы пенсионного и социального обеспечения жителей республики

28 ноября в республиканском Пресс-центре прошла пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам пенсионного и социального обеспечения жителей Мордовии.

В начале мероприятия управляющий Отделением Социального фонда России по РМ Владимир Василькин отметил, что 27 января 2024 года будет праздноваться 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В сентябре этого года Президент России подписал Указ о единовременной выплате гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Согласно документу, им полагается 50 тысяч рублей. В Мордовии на сегодняшний день право на такую выплату имеют 12 пенсионеров. Указанную сумму они получат в декабре.

На пресс-конференции говорили и о мерах поддержки участников СВО. К примеру, ветеранам боевых действий, имеющим соответствующее удостоверение, по линии Социального фонда положена ежемесячная денежная выплата в размере 3 тысяч 896 рублей. Инвалидам вследствие военной травмы ежемесячно назначается 7 тысяч рублей. Причем, группа инвалидности значения не имеет.

«Право на такие меры соцподдержки участники СВО имеют независимо от назначения выплат по линии силовых ведомств, - добавил Владимир Василькин. - Кроме того, мы предоставляем им и другие социальные гарантии. Так, военнослужащие, которые в результате спецоперации стали инвалидами, имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации».

Также помощь оказывается семьям участников спецоперации. Например, семья мобилизованного имеет право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Если на момент призыва на срочную службу супруга мобилизованного была беремена, то такой семье будет выплачено единовременное пособие в размере 36 тысяч 278 рублей. Кроме того, ряд пособий на детей семьям участников СВО Отделение Социального фонда назначает в упрощенном порядке, без учета доходов тех, кого призвали в ходе частичной мобилизации.

На пресс-конференции была затронута и тема Центров общения старшего поколения.

«Осенью прошлого года тогда еще Пенсионным фондом России была разработана Концепция проведения пилотного проекта по созданию на площадках клиентских служб фонда Центров общения для пенсионеров. Человеку, вышедшему на заслуженный отдых, важно сохранять связи с обществом и иметь возможность самореализации. Создание условий для активного долголетия является одной из ключевых задач государства и одно из приоритетных направлений деятельности Социального фонда России», - сказал Владимир Василькин.

На сегодняшний день в Мордовии открыто 17 таких Центров. Они работают в Дубенках, в Атяшеве, Ардатове, Рузаевке, Темникове, Ковылкине, Инсаре, Чамзинке, Теньгушеве, Зубовой Поляне, Больших Березниках, Лямбире, Торбееве, Ичалках, Атюрьеве, Кочкурове и Ельниках.

В завершении встречи Владимир Василькин сообщил, что с декабря 2023 года прием граждан и страхователей клиентской службой Отделения Социального фонда России по РМ в городском округе Саранск будет осуществляться по новому адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д.89.

Он также напомнил, что все вопросы жители Мордовии могут задавать по телефону горячей линии: 8 800 200 01 88.