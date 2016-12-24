В Саранск вновь будет доставлена икона блаженной Матроны Московской

По многочисленным просьбам горожан в старейший храм Мордовии - Иоанно-Богословский собор Саранска будет доставлена икона блаженной Матроны Московской с частицей ее святых мощей. В храм святыня прибудет 3 декабря в 10:00.

Напомним, что эта почитаемая жителями Саранска святыня в столице Мордовии уже была. Неоднократно в этом году верующие обращались к настоятелю старейшего храма республики с просьбами вновь доставить икону со святыми мощами блаженной старицы.

Образ пробудет в соборе с 3 по 20 декабря включительно.

С момента принесения святыни перед ней будут ежедневно совершаться молебны и акафисты с поименным поминовением.

Свободный доступ к святыне будет открыт в течение всего времени ее пребывания в храме с 7:00 до 19:00.