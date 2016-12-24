Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии

23 ноября в Доме Республики в преддверии Дня матери состоялась торжественная церемония вручения Почетных дипломов многодетным мамам. С праздником женщин поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.



«Я пришел к вам с большим поклоном! - сказал руководитель республики. - Хочу поблагодарить наших мам, бабушек, жен - всех замечательных женщин, которые воспитывают детей. Это ответственный шаг, потому что рождение - это только начало, а самое главное - направить ребенка на правильный путь, чтобы он чувствовал себя в жизни уверенно, знал, какие ценности святы для нашего общества. Всему этому учит, прежде всего, мама. Это отчетливо показала специальная военная операция. Родина-мать призвала на помощь, и мы видим, что те ребята, которых правильно воспитали, правильно себя ведут».



По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина в нашей стране реализуются национальные проекты и всероссийская программа «Десятилетие детства», продолжается строительство школ и детских садов, поликлиник и больниц, ипотечного жилья, благоустраиваются парки и игровые площадки.



В республике действует более 30 мер социальной поддержки семей с детьми. Есть выплаты в рамках национального проекта «Демография», предоставляется государственная помощь на основании социального контракта, у женщин есть возможность бесплатно повысить квалификацию и обучиться востребованным специальностям.



Сейчас в Мордовии более 8 тысяч многодетных семей, в них воспитываются 26 тысяч детей.



«Хороших примеров у нас много, - сказал Артём Здунов. - Я хочу выделить присвоение звания «Мать-героиня» Исайкиной Ольге Петровне из Лямбирского района, родившей и воспитавших 10 детей».

Глава республики поддержал мнение, что звание «Мать-героиня» стоит наравне со званиями «Герой России» и «Герой труда». В Мордовии еще 23 многодетные мамы могут претендовать на эту награду.



Артём Здунов вручил Почетный диплом многодетной матери Республики Мордовия I степени Лидии Костиной из Ельниковского района и Анне Максимовой из Атяшевского района.



Почетным дипломом многодетной матери Республики Мордовия II степени награждены Любовь Агапова и Ирина Федина из Саранска, а также Надежда Лемясева из Зубовой Поляны.



16 многодетных мам получили Почетный диплом многодетной матери Республики Мордовия III степени.



Элина Курепина из Ичалковского района поблагодарила Главу республики за поддержку многодетных семей.

«Мы с мужем в молодости уезжали в Свердловскую область - за лучшей жизнью, как принято говорить. Но вскоре вернулись обратно в родную республику и нисколько об этом не пожалели, - сказала она. - Здесь мы нашли достойную работу, обрели большую и крепкую семью, верных друзей, построили наше семейное гнездышко. При поддержке Правительства республики погасили ипотечный кредит, когда у нас родился четвертый ребенок. Сейчас у нас пятеро детей, мы уделяем большое внимание их воспитанию, в том числе патриотическому - старший сын поступил в Пензенскую артиллерийскую академию, он - пример для наших младших. Мы стараемся, чтобы дети выросли достойными гражданами нашей страны».



Валерию и Елене Сидоровым из Ичалковского района, у которых шесть родных и пять приемных детей, Артём Здунов вручил диплом победителя конкурса «Семья года Республики Мордовия» в номинации «Милосердие». Это не первая победа Сидоровых - у них уже есть множество наград. В этом году, например, они победили в конкурсе «Успешная семья Приволжья» в номинации «Моя опора - отчий дом».



В зале Дома Республики, где проходила церемония награждения, ощущалась особая атмосфера - тепла, доброжелательности, уважения. И было понятно, почему так: ведь многодетные мамы - это неиссякаемый источник любви, терпения, трудолюбия, мудрости. Своим теплом и душевностью эти удивительные, красивые и светлые женщины щедро делились со всеми людьми, которые были в зале.



Артём Здунов вручил многодетным мамам подарки, в том числе сертификаты на приобретение бытовой техники.



Уже после награждения, общаясь друг с другом и с журналистами, женщины рассказывали свои жизненные истории.



«Многодетная семья - это в первую очередь про счастье, - призналась мама пятерых детей Екатерина Кербицкая из Саранска. - Сама я никогда не думала, что стану многодетной мамой, это вышло само собой. В детстве я росла с двоюродными братьями и сестрами - их у меня много, всегда нам было весело, мы были дружны, на всю жизнь осталось во мне это чувство поддержки и защищенности. Сейчас у нас с мужем тоже много детей - и мы с каждым годом все больше ощущаем, что становимся все сильнее, что наша поддержка растет и крепнет. Хочу сказать всем: не надо бояться многодетности. Уверена, что не за горами то время, когда многодетная семья станет для общества нормой, я мечтаю об этом!»



Глядя на ослепительную красавицу Екатерину Кербицкую, сложно поверить, что у нее уже пятеро детей, - настолько молодо она выглядит. Секрет здесь есть: в семье - две пары двойняшек! Чудо природы!

«Я очень рада, что так у нас получилось, - говорит Екатерина. - И уверена, что женщине не стоит с молодых лет гнаться за карьерой. Всё успеется, всему - свое время. Сейчас, в свои 35 лет, я могу сказать, что реализовала себя и в материнстве, и в профессии. Всегда можно поставить свою карьеру на паузу в 2-3 года и родить детей. Без них нет счастья!»