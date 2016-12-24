Ушел из жизни известный лингвист Мордовии Дмитрий Васильевич Цыганкин

22 октября Дмитрий Васильевич встретил свое 98-летие, сегодня пришло известие о его кончине.

Дмитрий Васильевич был ветераном Великой Отечественной войны, представителем поколения, которое защищало Родину от фашистских захватчиков. Фронтовик награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и «За взятие Кенингсберга».

В Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева Дмитрий Цыганкин работал долгие годы, основал научную школу сравнительного изучения мордовских языков в контексте языков других народов. Под научным руководством профессора защищено 25 кандидатских и 2 докторские диссертации, состоялось немало диалектологических экспедиций.

Известный лингвист — финно-угровед, крупнейший специалист по мордовским языкам имел множество почетных званий и государственных наград.

Научно-педагогическая деятельность доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Мордовской АССР, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Дмитрия Цыганкина и его огромный вклад в изучение мордовских языков по достоинству оценены как в России, так и за рубежом.

Соболезнования родным и близким Дмитрия Васильевича Цыганкина выразил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Не стало Дмитрия Васильевича Цыганкина. Ветеран, фронтовик, ученый. Всю жизнь посвятил родным языкам. Воспитал несколько поколений филологов.

С Дмитрием Васильевичем мы были знакомы. Он поделился идеей переиздания своей книги - словаря географических названий Мордовии. Увлеченно над ней работал. И это настоящее сокровище, летопись родного края. Переиздали, он был очень воодушевлен. Память осталась в слове…

Глубокие соболезнования родным, близким, ученикам. Вечная память Дмитрию Васильевичу».