Артём Здунов ответил на вопросы школьников Приволжского федерального округа

Глава Мордовии Артём Здунов 20 ноября встретился с участниками медиафорума, который в эти дни проходит в Саранске при поддержке Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». На форум приехали участники школьных медиацентров со всего Приволжского федерального округа.

Напомним, работа «Движения первых» построена по 12 ключевым направлениям. Одно из них - «Медиа и коммуникации». Школьники учатся уверенно выступать на сцене и говорить на камеру, снимать видео, пробуют себя в профессии журналиста. Именно такие подростки - активные, яркие и любознательные - работают в школьных медиацентрах, которые сейчас создаются по всей стране. В Мордовии работают уже 56 медиацентров в Саранске и районах республики.

Глава Мордовии, приветствуя участников форума, отметил, что навыки работы в медиапространстве обязательно пригодятся детям в будущем и помогут им правильно выбрать профессиональный путь.

«Занимаясь в медиацентрах, вы растете профессионально, учитесь задавать вопросы, искать интересных людей. Форум - это всегда обмен мнениями, соревновательность, что очень важно в современном мире», - сказал он.

Артём Здунов, председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева и председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» РМ Дарья Радайкина ответили на вопросы будущих журналистов. Они касались выбора профессии, наставников, новых проектов, интересных молодежи. В частности, Артём Здунов поддержал инициативы проведения совместных межрегиональных мероприятий.