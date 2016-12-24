Мордовия дала старт окружным форумам классных руководителей

20 ноября в столице Мордовии Академия Минпросвещения России провела форум классных руководителей Приволжского федерального округа. Главная тема педагогического мероприятия – эффективность внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Напомним, что уроки «Разговоры о важном» с 1 сентября прошлого года проходят каждый понедельник во всех школах и профессиональных образовательных организациях страны. Они посвящены ключевым темам жизни человека в современной России и формированию у школьников правильных ценностей.

В пленарном заседании форума, которое состоялось в Центре образования «Тавла», принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. В Саранск приехали около 500 классных руководителей из Приволжского федерального округа, а более 3000 человек подключились к его работе дистанционно. Модератор форума, проректор Академии Минпросвещения России Ольга Суханова отметила, что Мордовия дала старт аналогичным мероприятиям, которые пройдут в федеральных округах страны.

В своем видеообращении Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул: «Во многих регионах «Разговоры о важном» побудили ребят к саморазвитию, самореализации и участию в социальных проектах. Это говорит об особой ценности труда педагогов!»

В формате живого общения Артём Здунов задал вопрос классным руководителям: «Президент страны сказал: «Разговоры о важном» должны быть интересными, подходить к ним надо творчески. С каким настроем вы проводите эти уроки?»

Педагог саранской школы №10 поделилась своим ощущением: это очень важная работа, которая вызывает особое чувство ответственности. «Разговоры о важном» - это про любовь к стране, ее ценностям.

Представитель саранского политехнического колледжа пригласила Артёма Здунова провести один из таких классных часов в их образовательном учреждении. Глава Мордовии с радостью согласился. Стоит отметить, что руководитель региона уже становился участником одного из таких уроков.

Учитель саранского лицея № 31 поинтересовалась: каких разговоров о важном не хватало в школьные годы Артёму Алексеевичу. «Мне хватало, - не задумываясь, ответил руководитель республики. - Время было непростое, неопределенное – учителя много говорили о политике, всегда были готовы ответить на любые наши вопросы. Поэтому и учителей своих хорошо помню. Но надо понимать, что дети могут задавать самые неудобные, не всегда простые вопросы. В обществе сейчас большой запрос на справедливость, и хорошо, если свои вопросы дети зададут именно педагогам. Надо приглашать нашу молодежь к диалогу, чтобы сохранить с ней контакт».

Гости из Ульяновской и Саратовской областей попросили Артёма Здунова поделиться мнением о фильмах и литературных произведениях, которые можно включать в уроки, и привлечении родительского сообщества к их проведению.

Глава Мордовии ответил, что вполне доверяет качеству и сохранению исторической памяти в советском кинематографе, произведениям русской классической литературы. Что же касается участия родителей, то он поддержал эту идею: человек, состоявшийся в какой-то конкретной сфере, может и должен делиться своим опытом и мировоззрением с подрастающим поколением.

В завершение встречи Артём Здунов поблагодарил Академию Минпросвещения России за возможность провести такое важное мероприятие в Мордовии.