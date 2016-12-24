В Мордовии 300 человек переезжают из аварийных домов в новостройки

По информации российского Фонда развития территорий, в городе Ковылкино завершили строительство еще трех многоквартирных домов, в которые из аварийного жилья переедут 300 человек. Реализация программы переселения ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В новостройке № 7А на улице Крылова для переселенцев приобрели 51 квартиру. В доме предусмотрено индивидуальное отопление. Всего новоселье здесь отпразднуют 108 человек. Ключи от квартир участникам программы вручат в конце ноября текущего года.

На улице Есенина в доме №18В по программе переселения приобретены 48 жилых помещений. Ключи от квартир будущие жильцы получат в начале декабря этого года. Из аварийных домов сюда переезжают 87 человек.

В еще одной новостройке на улице Есенина, №2А для жителей аварийных домов купили 50 квартир. В первой декаде декабря новоселье здесь отпразднуют 105 человек.

Во всех квартирах выполнена чистовая отделка, они полностью готовы к комфортному проживанию граждан. Во дворах расположены детские игровые и спортивные площадки.

Заселение этих новостроек позволит расселить в городе Ковылкино 29 аварийных домов.

Как отмечается, всего с 2019 года в Мордовии из непригодных для проживания домов переехали и улучшили свои жилищные условия 3 999 человек, расселено аварийное жилье площадью 66,24 тыс. кв.м.