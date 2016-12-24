В субботу, 18 ноября, Глава Мордовии Артём Здунов приехал с рабочий поездкой в Лямбирский район. Сразу несколько социальных объектов обновлено по нацпроектам в селе Большая Елховка.

Местные детский сад и школа были построены еще в 1981 году при непосредственном участии главного промышленного предприятия села – Агрофирмы «Октябрьская». За годы эксплуатации они, конечно, потеряли былую свежесть. Но благодаря федеральным программам «Комплексное развитие сельских территорий» и «Развитие образования» в объекты вдохнули вторую жизнь. Теперь и детский сад, и школа – это современные социальные объекты и снаружи, и внутри.

Артём Здунов начал осмотр с дошкольного учреждения – здесь 11 групп, рассчитанных на 240 дошколят, в штате работает 27 человек. На почти 110 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта и вложенных на условиях софинансирования федеральным, республиканским и муниципальным бюджетами, а также Агрофирмой «Октябрьская», проведены не только строительно-монтажные работы, но закуплено новое оборудование для кухни, музыкального и спортивного залов, полноценного медблока, мебель и многое другое.

Детсад получил статус инновационной площадки федерального уровня по технологии СТЕМ-образование дошкольников. Это новая программа, которая предусматривает наполнение учреждения для проведения ранней профориентации и развития различных навыков.

В центре математики и логики будут вестись занятия по естественным наукам - залы оснащены интерактивной доской, детскими ноутбуками, микроскопами и многими другим. В центре сенсорики и эмоционально-психологической разгрузки есть все для отдыха. Центр конструирования оснащен от простых кубиков до самых сложных конструкторов, наборами для программирования. Гордость сада - мультипликационная студия.

Творчеством дети и воспитатели будут заниматься в центре театрализации и музицирования, а обычные садиковые утренники здесь будут проходить на полноценной сцене с профессиональным светом и звуком. Детские группы светлые, аккуратные – яркие краски сразу создают приподнятое настроение. Попадаешь сюда, как в сказку. От внимательного взгляда Главы Мордовии не ускользнула ни одна мелочь. Задав несколько уточняющих вопросов, он оценил и наполнение групп, и качество выполненных работ, и уровень современного оборудования.

В местную школу, претерпевшую первый за 40 лет капремонт, Артём Здунов тоже заглянул. И она непростая: в 2008 году учреждение стало обладателем гранта Президента России. Кроме того, уже в течение шести лет входит в федеральный реестр «Всероссийская школа почета». Школа заработала 1 сентября.

Директор Большеелховской школы Александр Афроськин рассказал, что сейчас в 20 классах учатся 450 детей. Резерв мест есть – проектная мощность учреждения 650 человек. Ежедневно на школьных автобусах сюда доставляют 20 детей из отдаленных сел – Михайловка и Малая Елховка. Учебный процесс ведут 33 педагога, всего в школе 60 сотрудников.

Уже не вызывает удивления внешний вид капитально отремонтированных школ республики. Никакой серости и унылости – все для того, чтобы детям было приятно учиться. Большеелховская школа – не исключение. Ремонтные работы здесь провел все тот же подрядчик.

Почти на 90 млн рублей, выделенных по нацпроекту, проведены строительно-монтажные работы, обновлено оборудование, благоустроена прилегающая территория. В залах и кабинетах - современное оборудование, уникальные лаборатории в классах биологии, экологии и химии. В школе реализуется профильная программа изучения математики - 60% учеников выбирают профильную математику на ЕГЭ, показывая отличные баллы. Школа сотрудничает с лицеем для одаренных детей.

В школьной библиотеке Глава Мордовии застал занятия местного медиацентра. Ребята сняли документальный фильм о героических земляках-участниках СВО, который участвует в международном конкурсе «Артек».

Артём Здунов пообщался и с участниками Движения первых, ребята мастерили обереги для наших бойцов - мордовскую розетку.

В Точке роста и классе проектной деятельности Главе Мордовии показали возможности, которые школа теперь может обеспечить своим ученикам для развития способностей по совершенно разным направлениям.

Педагоги школы поблагодарили руководителя региона за внимание к важным для жителей Большой Елховки социальным объектам. Артём Здунов пожелал школе успехов, не останавливаться на достигнутом в воспитании подрастающее поколение.