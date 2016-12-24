Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем

Глава Мордовии Артём Здунов 8 ноября принял участие в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы». Заседание состоялось в г. Наньчан Китайской Народной Республики, делегацию ПФО возглавил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Напомним, «Волга-Янцзы» – уникальный формат развития сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики, реализуемый по поручению Президента России Владимира Путина как один из внешнеполитических приоритетов нашего государства.

«Сегодня Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и уверенно идут к обозначенной нашими лидерами задаче – 200 млрд долларов двустороннего товарооборота, – сказал Игорь Комаров. - При этом рост по регионам Приволжского федерального округа превышает общероссийский показатель. В текущем году товарооборот увеличился на 58%, доля Китая возросла в общем объеме в пределах ПФО почти в два раза – с 13% до 22%».

На заседании выступил Глава Мордовии, рассказал о ключевых направлениях экономики и гуманитарной сферы региона. Артём Здунов подчеркнул: благодаря усилиям руководителей России и Китая укрепляется стратегическое партнерство двух стран. Для Мордовии важно быть участником этого взаимодействия. Китайская Народная Республика – давний друг и один из основных деловых партнеров Мордовии. Объемы торговли в текущем году демонстрируют положительную динамику – прирост почти 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на треть выросли закупки продукции, произведенной в Китае, наш экспорт увеличился более чем в 4 раза. У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами.

В сфере сельского хозяйства республика готова предложить Китаю: рапсовое масло, мясную и молочную продукцию, яичные продукты.

Республиканский производитель лекарственных препаратов готов выйти на китайский рынок со своей фармацевтической продукцией. Кроме того, предприятия Мордовии заинтересованы в сотрудничестве с потребителями грузовых вагонов и контейнеров из Китая, с литейными заводами, выпускающими комплектующие для грузовых вагонов, в увеличении поставок полупроводниковой продукции.

В Мордовии созданы все условия для реализации инвестиционных проектов. Создана территория опережающего социально-экономического развития, завершается создание особой экономической зоны.

«Мы хотим предложить нашим друзьям рассмотреть возможность создания совместных предприятий на территории преференциальных режимов по производству светотехнических изделий и по глубокой переработке пеньковолокна, - сказал Артём Здунов. - Также мы заинтересованы в совместной добыче и переработке диатомитов».

Развитие партнерских отношений с Китаем в сфере науки и образования – еще одна стратегическая задача. Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева более 10 лет сотрудничает с вузами КНР, среди которых Университет науки и технологий Цзянсу, Университет Цзянсу, Уханьский текстильный университет и другие. В январе этого года в Саранске открылось мордовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. Уже в ходе этого визита достигнута договоренность с Университетом науки и технологий Цзянсу о проведении в 2025 году первого набора студентов в Российско-Китайский международный институт.

Также республика подготовила предложения по сотрудничеству в области спорта и туризма.

«Мы готовы принять в Мордовии группу молодых предпринимателей. Надеюсь, что доверительные и дружественные отношения между нашими регионами и провинциями сохранятся на долгие годы и послужат дальнейшему развитию российско-китайского взаимодействия в целом», - сказал Артём Здунов.

Делегация Мордовия получила приглашение посетить провинцию Сычуань, где проживают 92 млн. человек. Туда будет направлена бизнес-миссия республики.

В этот день состоялось также открытие Форума Ассоциации вузов «Волга – Янцзы». 11 высших учебных заведений Приволжского федерального округа и 23 вуза Китая обсудили образовательный и научный потенциал сотрудничества, обсудили планы по развитию гуманитарного партнерства.