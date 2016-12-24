В Саранске отреставрируют мурал, посвященный добровольчеству

С 10 по 13 августа в Мордовии пройдет окружной форум добровольцев, который объединит 400 участников из Уральского и Приволжского федеральных округов, деятельность которых связана с развитием добровольчества.

В рамках форума будут организованы культурная, образовательная и полезная программы. В рамках полезной программы пройдет значимое для участников форума и добровольцев Мордовии событие – реставрация наследия Чемпионата мира по футболу 2018, мурала «Волонтеры».

В 2018 году в честь Чемпионата мира по футболу художники сделали яркими и красочными стены городов России, размещая на фасадах зданий тематические рисунки. Так, в Саранске, который был одним из городов проведения Чемпионата, появился мурал с одними из главных лиц мероприятия – волонтерами.

За 5 лет изображение выцвело и нуждается в реставрации. Участники окружного форума добровольцев помогут сохранить наследие волонтерского корпуса Чемпионата мира и добавят в него новые детали, связывая прошлое, настоящее и будущее.

Реставрация мурала началась 9 августа. Она будет проходить в несколько этапов. На первом были произведены шпаклевка и грунтовка поверхности. Процессом восстановления рисунка занимается стрит-арт художник Юлия Иванова.

«Я занимаюсь реставрацией мурала, посвященного волонтерам. Это важно, потому что в нашем городе активно развивается добровольчество. Саранск готовится к открытию окружного форума добровольцев. К нам в гости приедет 20 регионов из приволжского и уральского федеральных округов, эту красоту мы готовим для добровольцев, потому что их деятельность имеет большую ценность для всей страны», – отметила Юлия.