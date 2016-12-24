Спортсменка Мордовии – чемпион первенства России по тяжелой атлетике

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В Саранске в спортивном комплексе «Мордовия» проходит первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет.
В копилке спортсменов Мордовии первая награда. Золото региону принесла Евгения Гусева - уроженка Теньгушевского района, мастер спорта международного класса. С результатом в сумме двоеборья 210 кг она заняла первое место среди юниорок в весовой категории до 71 кг.
В рывке представительница Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва зафиксировала вес в 96 кг, что принесло ей малую золотую медаль. В толчке Евгении удалось показать результат в 114 кг, что также явилось лучшим достижением среди всех участников.
Напомним, что на национальном первенстве в Саранске за звание лучших борются более 350 спортсменов из 54 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные Республики, а также гости из Беларуси. Соревнования продлятся до 31 июля. Вход свободный.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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