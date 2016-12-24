В Саранске пройдет Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

Уже на следующей неделе нас ждет грандиозное событие этого лета – XII Чемпионат мира среди юношей и юниоров и VIII Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту «Саранск 2023».

3 августа ожидается прибытие команд.

4 августа будет организована экскурсионная программа для команд-участниц соревнований и совещание главной судейской коллегии, проведена жеребьевка команд.

5 августа в 16:00 на стадионе Старт состоится торжественное открытие соревнований и первый этап– подъем по штурмовой лестнице.

6 августа, второй этап соревнований – полоса препятствий.

7 августа участникам предстоит соревноваться в пожарной эстафете.

8 августа, заключительный этап – боевое развертывание.

В этот же день, 8 августа, пройдет торжественное закрытие соревнований в 16:00 на стадионе Старт и состоится награждение победителей и призеров.

Участники соревнований - команды из России, Республики Беларусь, Казахстана и Словакии. Республика Мордовия будет выступать вне зачета.

Для обмена опытом приедут делегации из республики Камерун и Катара.