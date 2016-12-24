В Саранске пройдет Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

Глава Мордовии провел личный прием граждан
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Уже на следующей неделе нас ждет грандиозное событие этого лета – XII Чемпионат мира среди юношей и юниоров и VIII Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту «Саранск 2023».
3 августа ожидается прибытие команд.
4 августа будет организована экскурсионная программа для команд-участниц соревнований и совещание главной судейской коллегии, проведена жеребьевка команд.
5 августа в 16:00 на стадионе Старт состоится торжественное открытие соревнований и первый этап– подъем по штурмовой лестнице.
6 августа, второй этап соревнований – полоса препятствий.
7 августа участникам предстоит соревноваться в пожарной эстафете.
8 августа, заключительный этап – боевое развертывание.
В этот же день, 8 августа, пройдет торжественное закрытие соревнований в 16:00 на стадионе Старт и состоится награждение победителей и призеров.
Участники соревнований - команды из России, Республики Беларусь, Казахстана и Словакии. Республика Мордовия будет выступать вне зачета.
Для обмена опытом приедут делегации из республики Камерун и Катара.
Поделиться в соц. сетях:
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии