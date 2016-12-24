В Саранске состоится презентация «говорящей» книги «Древо мира»

27 июля на базе Мордовской республиканской специальной библиотекидля слепых состоится презентация «говорящей» книги «Древо мира», которая подготовлена некоммерческой организацией «Национальная безопасность и наука». В сборнике представлены мордовские и татарские сказки на русском языке, которые раскрывают традиции народов, их быт и обычаи.

Программа проведения мероприятия предполагает встречу со специалистами, которые расскажут о значении материала для литературного краеведения региона. Кроме того, подготовленный продукт является важным источником познания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подобная тематика также будет раскрыта специалистами библиотеки во время проведения мероприятия.

В ходе презентации «говорящие книги» подарят людям с ограниченными возможностями здоровья. Подобного рода акции позволяют осознать близость культурных традиций народов России и раскрывают фольклорные традиции татарского и мордовского народов, проживающих в дружбе и согласии на территории Мордовии.