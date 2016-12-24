В столице Мордовии пройдет «Семейный пикник»

В фестивале «Семейный пикник» примут участие молодые семьи республики. Мероприятие cостоится 29 июля на территории саранского «Экопарка».

«Мы хотим, чтобы дети и родители проводили как можно больше времени друг с другом, а потому стремимся к созданию целого комплекса мероприятий, способных объединить всех членов семьи», – отметила один из организаторов фестиваля Надежда Чепухина.

«Семейный пикник» – праздник, направленный на формирование культуры организации совместного семейного досуга, а также популяризацию традиционных ценностей среди молодежи.

В программу фестиваля входят:

- Интерактивные площадки

- Творческая мастерская

- Образовательный лекторий для родителей

- Кулинарная мастерская

- Концертная программа

Организаторами мероприятия выступают Госкомитет РМ по делам молодежи и Мордовский республиканский молодежный центр.