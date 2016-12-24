В Мордовии возродят специализированную спортивную школу по дзюдо и самбо

В Саранске прошел региональный форум в рамках федерального проекта «Zа самбо». В работе форума принял участие Глава Мордовии, секретарь регионального отделения «Единой России» Артём Здунов. Форум объединил представителей органов государственной власти, профильных министерств, Федерации самбо республики, тренеров, спортсменов, руководителей и преподавателей физической культуры образовательных учреждений региона.



Основные вопросы повестки дня касались реализации федерального партийного проекта «Zа самбо» и проекта «Самбо - в школу», подготовки кадров по видам единоборств в вузах, патриотического воспитания молодежи посредством занятий самбо.



Приветствуя участников форума, Артём Здунов поздравил всех с 85-летием самбо.



«Это наш, исконно российский вид спорта. Мы приближаемся к 100-летию самбо и должны оценить то, что сделано в республике. В декабре прошлого года издан указ Президента РФ и установлен День самбо. Это поможет и популяризации, и развитию самбо, привлечет к нему интерес», - сказал он.



Глава региона подчеркнул, что официальный язык самбо - русский, и это говорит о том, что развитию самбо должно уделяться повышенное внимание.



Говоря о партийном проекте «Единой России» «Zа самбо», Артём Здунов отметил, что в народной программе «Единой России» вопросы сохранения здоровья детей, формирования культурного образа жизни обозначены качественным приоритетом. «Самое главное – формирование культуры отношения к этому виду спорта. Кто-то станет профессиональным спортсменом, кто-то просто разовьет себя физически. В создаваемом в республике Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» должна быть обязательная программа по самбо. Необходимо сохранить систему мероприятий, которые взяты за основу развития этого вида спорта», - заключил Артём Здунов.



Анализируя ход реализации проекта «Zа самбо» в Мордовии, Министр спорта республики, региональный координатор проекта Александр Савилов отметил, что в Мордовии в секциях самбо в учреждениях дополнительного образования и спортивных клубах занимаются 640 спортсменов, 184 из которых имеют спортивные разряды. А всего в республике самбо занимаются 2,5 тысячи человек. В состав кандидатов в спортивную сборную команду республики по самбо входят 56 спортсменов. Традиционно силен тренерский и ветеранский состав самбистов, многие – с боевым опытом, представители правоохранительного блока, имеющие многочисленные награды. В выступлениях все они отмечали - самбо помогало в становлении характера, дало неоценимые навыки и настоящих друзей.



В 2023 году в Мордовии запланировано проведение 7 спортивных соревнований по самбо.



Ключевым направлением партпроекта «Za самбо» является направление «Самбо - в школу». Проект реализуется в 70 регионах России, в том числе и Мордовии. В Саранске в рамках всероссийского проекта открыты секции по самбо на базе ряда общеобразовательных школ. Например, в Ковылкинской СОШ №2 почти 150 детей выбрали для себя самбо. И здесь важна роль наставников - учитель физкультуры Сергей Морозкин, настоящий энтузиаст, сумел увлечь идеей самбо и ребят, и родителей.



Также занятия по самбо для граждан разных возрастных групп проводятся в спорткомплексах «Олимп», «Динамо», Центре детского творчества № 2. В декабре 2022 года открыт спортивный зал для занятий самбо в Темниковской средней общеобразовательная школе имени Героя Советского Союза А.И.Семикова. В рамках проекта для его оснащения приобретены борцовский ковер и экипировка. В апреле 2023 года открылся спортзал для единоборств в Саловской средней школе Лямбирского района.



Сейчас решается вопрос о включении уроков самбо в обязательный образовательный модуль. Научить детей приемам самообороны может любой преподаватель физкультуры. Идет работа по внедрению в регионе всероссийского проекта «Самбо в вузы».



Вице-президент Федерации самбо Мордовии, региональный куратор проекта «Самбо в школы» Евгений Архипов считает очень важным создание в регионе центра, который смог бы объединить самбистов и стать ведущей площадкой развития самбо в регионе. По решению Главы Мордовии Артёма Здунова в республике будет создана отдельная спортшкола по самбо и дзюдо на базе спорткомплекса «Олимп» в Саранске. Известие об это было встречено участниками форума аплодисментами!



Участвующий в работе форума наш земляк, известный российский спортсмен, многократный чемпион и призер чемпионатов России, Европы и мира по самбо Евгений Исаев поддержал идеи развития самбо в Мордовии и выразил готовность делиться своим опытом.