В Саранске обсудили вопросы развития добровольческой поисково-спасательной деятельности

В Доме Республики премьер-министр Дмитрий Поздняков провел заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Обсуждались вопросы развития молодежных добровольческих объединений и участия молодых людей в поисковых мероприятиях.

«В последние дни в разных регионах страны участились случаи пропажи детей: Екатеринбург, Еврейская автономная область, Красноярск, Приамурье, Кузбасс, – отметил Дмитрий Поздняков. – При поиске пропавших счет идет на часы и минуты, время имеет решающее значение в спасении людей, особенно когда дело касается детей и пожилых граждан».

Значительную помощь силовым структурам в нахождении без вести пропавших людей оказывают поисково-спасательные объединения.

С 2018 года в Мордовии действует поисково-спасательный отряд «ПОИСК 13 РЕГИОН», с 2020 года работает отряд «ЛИЗА АЛЕРТ». В прошлом году добровольцы привлекались к проведению мероприятий по поиску 121 пропавшего без вести человека, в 2023 году – 56 раз.

«Добровольцы распространяют листовки с ориентировками, размещают информацию о розыске в Интернете, а также непосредственно участвуют в поисковых мероприятиях», – доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ Владислав Пинаев.

Привлечение волонтеров для розыска без вести пропавших лиц показало, что их численность в республике является недостаточной. Для проведения крупномасштабных поисковых мероприятий требуется большее количество добровольцев.

Участники говорили о механизмах привлечения дополнительных сил волонтеров.

Председатель отряда «ЛИЗА АЛЕРТ» Константин Зимин и председатель отряда «ПОИСК 13 РЕГИОН» Наталья Романчева отметили значимость мотивации людей для участия в поисково-спасательной деятельности. Большой результат дает проведение тематических занятий с подростками.

Первый вице-премьер Галина Лотванова рассказала о возможности вовлечения молодежи в поисково-спасательную деятельность и обучения необходимым навыкам через систему дополнительного образования.

Благодаря победе отряда «ПОИСК 13 РЕГИОН» в республиканском гранатовом конкурсе будет реализован проект по нахождению без вести пропавших граждан.