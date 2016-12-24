Жители Напольной Тавлы на два дня останутся без газа

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Глава Мордовии Артём Здунов напутствовал выпускников 2023 года
Как сообщает Администрация Саранска, в связи с проведением ремонтных работ ООО «Газпром трансгаз Н. Новгород», будет временно прекращена подача газа в с. Напольная Тавла.
Газ отключат с 8:00 21 июня до 20:00 22 июня.
По возникающим вопросам можно обращаться по телефону: 29-36-46
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