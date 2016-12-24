Жители Напольной Тавлы на два дня останутся без газа

Как сообщает Администрация Саранска, в связи с проведением ремонтных работ ООО «Газпром трансгаз Н. Новгород», будет временно прекращена подача газа в с. Напольная Тавла.

Газ отключат с 8:00 21 июня до 20:00 22 июня.



По возникающим вопросам можно обращаться по телефону: 29-36-46