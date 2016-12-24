В Темникове юная барышня подменила айфон в пункте выдачи заказов маркетплейса

17-летняя темниковская школьница угодила под уголовное преследование за свою жульническую «операцию» с дорогостоящим смартфоном. В пункте выдачи заказов популярного маркетплейса она подменила айфон на его муляж.

По информации МВД по РМ, девушка сначала приобрела по интернету бутафорскую копию дорогостоящего «яблочного» гаджета, а потом оформила на сайте маркетплейса доставку оригинального смартфона.

Вместе с дорогой техникой школьница получила в пункте выдачи и несколько предметов одежды, с которыми отправилась в примерочную. За шторкой барышня вскрыла коробку с айфоном, вынула телефон, а вместо него поместила свою «куклу».

Потом девица вернула сотруднице пункта некоторые заказанные вещи, а вместе с ними и коробку со смартфоном. Та быстро проверила наличие устройства, и оформила отказ от получения товара.

Эта подмена вскоре обнаружилась, в связи с чем последовало заявление в полицию. Участковые оперативно установили причастную к мошенничеству. Наивная школьница узнав, что ее разыскивают полицейские, спрятала смартфон в лесу, и при этом умудрилась случайно разбить его.

Похищенный мобильный телефон был изъят. Юная злоумышленница свою вину в совершенном преступлении признала полностью. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество» с ущербом в несколько десятков тысяч рублей.