В Темникове местный житель отрубил хвост соседской кошке и своему котенку

Как сообщает МВД по РМ, 12 апреля в дежурную часть полиции в Темникове обратилась 40-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что ее кошке причинены увечья.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, полицейские установили личность живодера. Им оказался сосед потерпевшей.

По словам мужчины, соседская кошка систематически забиралась к нему в жилище через разбитые окна. При этом у него дома также был свой котенок. Когда он в очередной раз обнаружил в коридоре чужую кошку, поддавшись агрессивному импульсу, взял топор и отрубил ей хвост. После этого он такую же жестокую операцию по какой-то причине проделал и со своим питомцем.

В отношении этого персонажа возбуждено уголовное дело за жестокое обращение в несколькими животными. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.