В Мордовии запустят первое в России производство дорожных коррозионностойких тросов

Группа компаний «Оптикэнерго» расширяет производство. Этой весной к открытию готовятся сразу два новых цеха. В одном из них запустят первое в России производство дорожных коррозионностойких тросов, на основе которых будут изготавливаться долговечные и более безопасные дорожные ограждения. Также здесь планируют выпускать кабель для метро и городского электротранспорта и продукцию для телекоммуникационного оборудования.

«Цель данного проекта – расширение линейки выпускаемой продукции традиционной и, конечно, акцент делается на кабели инновационные, импортозамещающие. В настоящее время основные зарубежные операторы ушли из России, а мы сейчас можем достойно их заменить», - отметила первый заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Галина Костарева.

Новый цех открывается и еще на одном заводе группы компаний «Оптикэнерго». На «ЭМ-КАТ» скоро запустят производство фасонного литья черных и цветных металлов. Здесь тоже нацелены выпускать импортозамещающую продукцию. Запуск нового производства запланирован на май.