В Саранске взяли двух наркоторговцев на «Порше Панамера»

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ в ходе проводимых оперативных мероприятий задержали в Саранске 36-летнего жителя г. Сочи и 34-летнего жителя г. Пензы. Гости мордовской столицы прибыли в республику с наркотической «миссией».
Парочка была задержана оперативниками в начале марта в переулке Кириллова в Саранске. В ходе личного досмотра у одного из них полицейские обнаружили несколько свертков с крупной партией мефедрона - массой около 40 граммов.
В последующем на территории Мордовии и Пензенской области оперативники отыскали несколько тайников с «синтетикой», которые оборудовали подозреваемые. Общая масса изъятых наркотиков составила более 200 граммов.
По словам задержанных, в республику они приехали на автомобиле «Порше Панамера», принадлежащем жителю Краснодарского края. С собой у них находилась крупная партия наркотических средств, которую они приобрели в интернете с целью последующего сбыта. В Мордовии мужчины остановились в гостинице, возле которой и были задержаны сотрудниками полиции.
В настоящий момент в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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