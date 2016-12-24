Двух жителей Мордовии осудили за незаконный оборот оружия и боеприпасов

Сотрудниками УФСБ по РМ при участии оперативников регионального МВД и бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность двух жителей региона, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в июне 2022 года было установлено, что 29-летний житель Чамзинского района в ходе преступной сделки незаконно сбыл патроны калибра 7,62 мм в количестве 80 штук 64-летнему жителю Лямбирского района республики. После передачи боеприпасов злоумышленники были задержаны с поличным.

При проведении обысков по местам жительства подсудимых дополнительно были обнаружены и изъяты карабин «СКС», переделанный одним из фигурантов из сигнального аналога «ВПО-927, 86 патронов калибра 7,62 мм, оборудование, инструменты и компоненты, необходимые для изготовления оружия. Таким образом, пресечена деятельность подпольной мастерской по модернизации и переделке оружия.

В отношении жителей республики были возбуждены и расследованы уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ. За незаконное изготовление и оборот оружия и боеприпасов жителю Лямбирского района судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 130 тысяч рублей. Жителю Чамзинского района - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.