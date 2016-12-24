В Саранске открылась выставка «Легенда мореного дуба»

29 марта на базе производственной компании «Ростр» открылась выставка «Легенда мореного дуба», которая теперь будет работать на постоянной основе.

Арт-пространство «Легенда мореного дуба» организовано в рамках Года народного единства, объявленного Главой Мордовии Артёмом Здуновым. Целью выставки является популяризация возрожденного народного промысла по добыче, обработке и использованию уникального природного материала. Отметим, что в прошлом году Мордовия получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание «Мордовский мореный дуб».

На выставке представлена новая экспозиция изделий из мореного дуба, ставшего брендом Мордовии. Здесь разместились различные предметы, выполненные мастерами «Ростра» по мотивам известных сказок – декоративные панно, шкатулки, перо Жар-Птицы, волшебный клубок, композиция «Зеркало истории» и многое другое.

Выставка дополнена творческой мастерской, в которой созданы все условия для проведения мастер-классов по работе с «черным золотом» Мордовии. Изготовленные своими руками сувениры участники будут получать в подарок.

Одними из первых гостей выставки стали представители туристской отрасли Мордовии. Обновленное выставочное пространство позволит дополнить уже имеющиеся и планируемые туристские маршруты. Здесь же на выставке можно приобрести сувениры из мореного дуба, созданные компанией «Ростр».

Выставка расположена по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 105А (офис «Ростр»). Режим работы: понедельник - пятница с 08:00 до 17:00, в субботу и воскресенье по запросу. Запись на выставку по телефону 8(960) 338-02-57.