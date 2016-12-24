В Мордовии стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
В соревнованиях примут участие 368 студентов и 35 школьников из 35 учебных заведений республики, которых будут оценивать более 500 экспертов. Конкурсанты будут соревноваться в двух категориях - в основной участвуют студенты программ среднего профессионального образования ,а среди юниоров профессиональное мастерство будут демонстрировать школьники, достигшие возраста 14 лет.
Соревновательные площадки будут организованы на базе 18 организаций по 64 компетенциям. Местами проведения деловой программы станут Саранский электромеханический колледж и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру.
Открытие регионального Чемпионата состоится 3 апреля 2023 года.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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