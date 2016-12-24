Мордовия вошла в число лучших регионов России по реализации молодежной политики

Федеральное агентство по делам молодежи составило рейтинг лучших регионов страны по реализации молодежной политики за 2022 год. Мордовия вошла в пятерку лидеров в группе регионов с количеством молодежи от 200 до 500 тысяч человек.

При составлении рейтинга рассматривались три ключевых момента: выполнение показателей эффективности, чек-лист реализации молодежной политики и чек-лист участия в проектах и программах Росмолодежи и партнерских организаций.

«Для нас это большой успех, - подчеркнула председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева. - В группе мы соревновались с Белгородской, Тульской, Калининградской, Архангельской областями и другими. И действительно в 2022 году у нас были существенные продвижения в сфере молодежной политики. К примеру, в 2,5 раза была увеличена сумма привлеченных грантовых средств. Мы открыли 200 первичных отделений РДДМ «Движение Первых». Росмолодежь оценивала субъекты по определенному набору критериев. Среди них наличие отдельного органа государственной власти, участие молодежи в грантовых конкурсах, привлечение грантовых средств, развитие молодежных общественных организаций, реализация инфраструктуры, работа со школьными движениями и т.д.».

Работа в сфере государственной молодежной политики в Мордовии будет продолжена. Уже началась реализация комплексной программы «Регион для молодых» - привлечено 112 млн из федерального бюджета.

Также в ближайшее время начнется ремонт в Мордовском республиканском молодежном центре. На его базе в 2023 году будет создан Молодежный медиацентр. Здесь пройдет масштабное совещание с представителями приволжского федерального округа по профилактике деструктивного поведения и социально-негативных явлений среди молодежи.

Оценивалась и работа штабов #МЫВМЕСТЕ, которые сейчас сосредоточены на помощи семьям бойцов СВО, на участие ребят в гуманитарных миссиях. На территории Мордовии работает 23 штаба, открыты центры психологического консультирования, юридической помощи.