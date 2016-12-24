В двух мордовских колониях провели Дни открытых дверей

В исправительные колонии № 5 и 12 УФСИН по РМ к осужденным на День открытых дверей приехали родственники.

Перед началом мероприятий сотрудники учреждений рассказали прибывшим о формате проведения Дня открытых дверей, а также провели инструктажи по порядку поведения на режимной территории и недопущению проноса запрещенных предметов.

Для родственников были организованы экскурсии по территории колоний.

Кроме того, прошли встречи с администрацией, в ходе которых родственники могли задать любые вопросы, касающиеся условий содержания, предоставления условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким видом, возможности получения осужденными образования.