В двух мордовских колониях провели Дни открытых дверей

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
В исправительные колонии № 5 и 12 УФСИН по РМ к осужденным на День открытых дверей приехали родственники.
Перед началом мероприятий сотрудники учреждений рассказали прибывшим о формате проведения Дня открытых дверей, а также провели инструктажи по порядку поведения на режимной территории и недопущению проноса запрещенных предметов.
Для родственников были организованы экскурсии по территории колоний.
Кроме того, прошли встречи с администрацией, в ходе которых родственники могли задать любые вопросы, касающиеся условий содержания, предоставления условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким видом, возможности получения осужденными образования.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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