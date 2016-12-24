24 марта в Мордовском госуниверситете состоялось открытие Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». Олимпиада проходит уже в восьмой раз, в ней принимают участие студенты высших и средних учебных заведений всех регионов Приволжского федерального округа, а в этом году - еще и команда из Республики Беларусь.



Студенты соревнуются в шести интеллектуальных направлениях — конкурсе инженерных команд, робототехнике, программировании, управленческих поединках, парламентских дебатах и игре «Что? Где? Когда?».



С приветственным словом к участникам олимпиады обратился Глава Мордовии Артём Здунов. Он подчеркнул, что в новых реалиях значимость таких соревнований возрастает. «Вопросы безопасности и дипломатических отношений выходят сейчас на первый план. То, что номинации олимпиады очень нужны, чтобы мы развивались, - ни у кого не вызывает сомнений. Прошло то время, когда мы считали, что кто-то передаст нам свои разработки. Давайте рассчитывать на себя. Такие состязания позволяют нам конкурировать. В соревнованиях мы растем!» - сказал руководитель республики.



Заместитель полпреда Олег Машковцев поздравил одаренных и перспективных студентов от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова: «Интеллектуальная олимпиада – проект Приволжского федерального округа, который дает возможность молодым людям в конкурентной борьбе показать свои навыки и умения, обменяться опытом, почувствовать себя частью интеллектуальной высокопрофессиональной среды. Олимпиада заняла прочное место в числе самых ярких окружных молодежных событий, в том числе благодаря высокому уровню организации мероприятия руководством Республики Мордовия. Сегодня профессионалы особенно востребованы, и я уверен, что участие в Олимпиаде станет для вас важным шагом на пути развития и личностного роста».



Председатель совета ректоров вузов Мордовии, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко призвал участников олимпиады предлагать новые молодежные инициативы и доводить их до уровня всероссийских и международных.