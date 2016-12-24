Ситуацию с паводком рассмотрели на оперативном совещании у Главы Мордовии

Председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов доложил, что на всех реках в основном идет незначительное понижение уровня воды. Однако пока выход воды на пойму сохраняется на реке Исса, частично на реках Алатырь и Инсар. На сегодняшний день вода ушла от семи жилых домов, которые были подтоплены, на следующей неделе будет проведена их санитарная обработка.



«Что касается дорожной инфраструктуры, то сейчас остаются подтопленными 14 мостов. Четыре из них имеют только сельхозназначение и не влияют на жизнедеятельность населения. На реке Вад в районе села Киселевка Зубово-Полянского района и на Мокше, в районе села Русское Маскино, функционируют две лодочные переправы. Сил и средств достаточно, ситуация под контролем», - подчеркнул Андрей Наумов.



Артём Здунов отметил, что необходимо обеспечить постоянный мониторинг на реках Исса и Инсар - обстановка там по-прежнему сложная. Он также поручил проработать вопрос по использованию технологии с применением ограждений из мешков с песком: «Технология простейшая, но специалисты утверждают, что во многом помогает, уменьшая доступ воды на несколько десятков процентов».



За паводковой ситуацией в Мордовии осуществляется постоянный мониторинг, соблюдается режим повышенной готовности.