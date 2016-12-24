Кибергалерея BYTEX продолжает принимать гостей

Экспозицию музея компьютерной ретротехники и видеоигр осмотрели преподаватели Саранского политехнического техникума (СПТ). Такой визит неслучаен - техникум и BYTEX связывает давнее партнерство — Саранский политех является кузницей и поставщиком кадров для компании. На базе техникума BYTEX создал специальную учебную лабораторию, оснащенную современной компьютерной техникой, для подготовки IT-специалистов по профессиональной компетенции «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения», которую разработали сотрудники компании. Ежегодно десятки студентов проходят в BYTEX производственную и летнюю практики, многие после получения диплома возвращаются для трудоустройства.

На экскурсию в Кибергалерею имени Евгения Крюкова пришли преподаватели профильных специальностей СПТ. Они с интересом слушали рассказ экскурсовода, иногда дополняя его собственными воспоминаниями о работе на той или иной ретротехнике. Так, например, гости с удовольствием вспоминали, как сами постигали компьютерную грамотность по «Учебнику Фигурнова», играли в такие игры как Sims, Prince of Persia, Doom 2.

Заместитель директора по учебной и учебно-методической работе саранского политехнического техникума Татьяна Носова отметила, что как студентам, так и преподавателям также было бы интересно посмотреть, как выглядели и работали операционные системы на рубеже столетий. Никто не остался равнодушным к фирменной «фишке» кибермузея - игровому автомату с тысячами старинных игр.

После экскурсии представители СПТ осмотрели специальный новый учебный класс, в который совсем скоро придут практиканты техникума. Класс оборудован всем необходимым для эффективного и интересного учебного процесса. Студенты профильных специальностей смогут прослушать здесь краткий курс по тестированию игрового программного обеспечения под руководством преподавателей отдела подготовки и развития персонала BYTEX. Из него они почерпнут не только теоретические знания, но и смогут самостоятельно найти несоответствия в тренировочных учебных проектах, а также научатся описывать и документировать свои первые выявленные баги.