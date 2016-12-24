В Саранске на соревнованиях по теннису открывают «Олимпийские надежды России»

В Саранске с 9 января на базе республиканского Теннисного центра проходят Всероссийские соревнования по теннису «Олимпийские надежды России» среди спортсменов до 15 лет. За звание сильнейших бьются более 100 юных теннисистов из 19 регионов страны.



14 января закончились состязания в смешанном парном разряде. В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса РМ Николай Калиниченко, министр спорта РМ Александр Савилов.



«Приятно, что Мордовия снова выступает площадкой для проведения теннисных турниров всероссийского уровня. Спасибо, Шамиль Анвярович, мы договаривались с вами об этом, об активизации спорта в Мордовии. - сказал Артём Здунов. - Я желаю сегодняшним победителям не останавливаться на достигнутом, продолжать победное шествие. А тем, у кого немного не получилось, ни в коем случае не отчаиваться. Теннис - это такой вид спорта, где у Российской Федерации мощнейшее превосходство. 580 побед только за прошлый год российский теннис принес нашей стране. Нас боятся! И наше подрастающее поколение через эти и другие соревнования идет к мировым победам!»



«Я счастлив, что сегодня Глава республики с нами, что теннис Мордовии развивается, - сказал Шамиль Тарпищев. - Сегодня мы награждаем будущее России. Я надеюсь, что через несколько лет вы будете защищать честь нашей страны. Поздравляю вас с сегодняшним успехом и желаю, чтобы ваше мастерство только росло!»



Артём Здунов и Шамиль Тарпищев вручили награды победителям и призерам турнира. 15 января на кортах Теннисного центра будут определены победители соревнований в парном и одиночном разрядах.