В Атюрьевском районе в наступившем году обновятся дороги в райцентре

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в районе продолжится капитальный ремонт автодорог. Так, обновится шоссе с. Арга - д. Чудинка - выход на а/д «Подъезд к г. Саранск от а/д «Урал». Проведут капитальный ремонт двух автомобильных дорог с. Стрельниково - д. Пичепалонга и с. Стрельниково - с. Нижний Пишляй - д. Клопинка.

В рамках федеральных программ на территории района начнется строительство автомобильной дороги в с. Атюрьево по ул. им. П.И. Девятаева протяженностью 1,1 км. Объем финансирования составит 28 млн руб.

Кроме того, в с. Атюрьево будет проведен ремонт автомобильных дорог по ул. Комсомольская (0,5 км) и по ул. Михайлова (0,6 км). В с. Перевесье отремонтируют дорогу по ул. Центральная.

Также в рамках реализации национального проекта «Культура» в Атюрьевском районе переоснастят по модельному стандарту центральную библиотечную систему. На эти цели предусмотрено 10 млн руб.

Отметим, что в 2022 г. на базе Атюрьевской средней общеобразовательной школы № 1 в рамках нацпроекта «Образование» создан центр «Точка роста». Благодаря нацпроекту «Культура» приобретено оборудование для Перевесьевского сельского клуба, в Атюрьевской центральной библиотечной сети пополнился книжный фонд.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершен капитальный ремонт автомобильной дороги с. Атюрьево - г. Темников (6,2 км). Выполнен капитальный ремонт двух дорог, по которым проходит школьный маршрут – до д. Барановка (2,5 км) и подъезд к с. Дмитриев Усад (3,4 км).