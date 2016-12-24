Учительница ковылкинской школы подозревается в краже телефона ученицы

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В Мордовии сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в краже сотового телефона, принадлежащего 11-летней ученице одной из школ райцентра Ковылкино. О хищении сотового телефона «Самсунг» стоимостью 4577 рублей в полицию сообщила мама несовершеннолетней.
По информации МВД по РМ, в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастную к краже. Ей оказалась 49-летняя учительница школы, в которой обучается девочка.
По словам педагога, телефон она обнаружила на парте, после чего решила его прикарманить. В настоящий момент похищенное имущество изъято.
Органами дознания по факту кражи возбуждено уголовное дело. Свою вину в совершенном преступлении учительница признала полностью.
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