Учительница ковылкинской школы подозревается в краже телефона ученицы

В Мордовии сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в краже сотового телефона, принадлежащего 11-летней ученице одной из школ райцентра Ковылкино. О хищении сотового телефона «Самсунг» стоимостью 4577 рублей в полицию сообщила мама несовершеннолетней.

По информации МВД по РМ, в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастную к краже. Ей оказалась 49-летняя учительница школы, в которой обучается девочка.

По словам педагога, телефон она обнаружила на парте, после чего решила его прикарманить. В настоящий момент похищенное имущество изъято.

Органами дознания по факту кражи возбуждено уголовное дело. Свою вину в совершенном преступлении учительница признала полностью.