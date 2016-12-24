Школьники из Мордовии побывали на киноёлке в Москве

В Мордовию вернулись ребята, побывавшие на одном из главных новогодних представлений России - ёлке на киностудии Мосфильм. Интерактивное представление собрало детей из всех уголков страны. Среди них школьники из Саранска, Рузаевки, Ковылкино и других районов республики. Все они – дети бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Юные жители региона смогли посетить грандиозное новогоднее шоу благодаря поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова.

Ёлку на Мосфильме можно по праву назвать самым ожидаемым событием года. Теперь и школьники из Мордовии побывали в гостях у сказки с авторскими декорациями, яркими костюмами, прекрасной актерской игрой, оркестровой музыкой и уникальными спецэффектами. Ребята стали свидетелями захватывающих приключений смелых и находчивых героев – отважной Снегурочки, изобретательного Зайца, добродушного Глухаря, озорной Белки, ворчливого Моржа, целой команды Пингвинов и пары неразлучных Снеговиков.

«Также ребятам провели большую экскурсию по Мосфильму, показали различные экспонаты, которые используются для съемок фильмов. А еще они посетили Москвариум – тоже очень завораживающее место. Признаюсь, я хоть и взрослый человек, но тоже окунулся в волшебную атмосферу детства», - отметил учитель физики и информатики школы №9 Рузаевки Дмитрий Джурабаев.



«Я получила массу позитивных эмоций и осталась в восторге от увиденного! Узнала много нового и познакомилась с ребятами из других регионов России. Все было очень хорошо подготовлено. Мне очень понравилось. Такая поездка - замечательный новогодний подарок. Спасибо!», - поделилась эмоциями юная гостья шоу из Мордовии.

Кстати, уже в начале января новогоднее представление на Мосфильме увидят еще 15 ребят из Мордовии. Они загадают заветное желание, которое обязательно сбудется.