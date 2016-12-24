В Мордовии реализуется проект «Социальные лифты для каждого»

В рамках проекта «Социальные лифты для каждого» в Мордовии функционирует оперативный штаб по информированию целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей».

Проводятся информационные встречи для студентов высшего и среднего специального образования.

Они могут принимать участие в следующих проектах: Международная премия #МыВместе, «РДШ-территория самоуправления», «Мечтай со мной», «Лига вожатых», грантовый конкурс молодежных инициатив, Российская национальная премия «Студент года», фестиваль «Российская студенческая весна», челлендж успеха «Россия – страна возможностей».

Победителям конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» доступны социальные лифты, в том числе им предлагается обучение в Подмосковном молодежном центре.