В Мордовии реализуется проект «Социальные лифты для каждого»

«Елка желаний»
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
В рамках проекта «Социальные лифты для каждого» в Мордовии функционирует оперативный штаб по информированию целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей».
Проводятся информационные встречи для студентов высшего и среднего специального образования.
Они могут принимать участие в следующих проектах: Международная премия #МыВместе, «РДШ-территория самоуправления», «Мечтай со мной», «Лига вожатых», грантовый конкурс молодежных инициатив, Российская национальная премия «Студент года», фестиваль «Российская студенческая весна», челлендж успеха «Россия – страна возможностей».
Победителям конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» доступны социальные лифты, в том числе им предлагается обучение в Подмосковном молодежном центре.
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Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
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