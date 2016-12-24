В Саранске открылось отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»

29 декабря в саранском Лицее №7 состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Ученики образовательного учреждения обсудили инициативы по 12 направлениям, которые выбрали делегаты на I Съезде Российского Движения детей и молодежи, который на днях состоялся в Москве. Среди них – образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.

Как отметила председатель РДДМ Республики Мордовия «Движение Первых» Дарья Радайкина, ребята вернулись со Съезда домой и собрались с единомышленниками, чтобы обсудить создание первичных отделений движения в своих школах, колледжах и вузах. Дарья подчеркнула, что именно активисты стали инициаторами этого процесса.

По словам ученицы Лицея №7» Кристины Бурмистровой, участники РДДМ «Движение Первых» будут организовывать мероприятия для своих сверстников, а само движение позволит развиваться в разных сферах – каждый ученик сможет найти себе увлечение по душе.