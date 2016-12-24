Мордовия, что творилось?

Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов

Прозвучавшее в конце года послание руководителя Республики Мордовии заставило вздрогнуть многих власть имущих в регионе. Помимо роста отдельных показателей и позитивных изменений, произошедших за последний год, огласке были преданы вопиющие факты, которые могут заинтересовать правоохранительные органы.

Речь идет о деятельности, а, может быть, о бездействии отдельных должностных лиц - старожилов республиканского правительства. Именно в их бытность в регионе творились дела, которые удивляют своей безнаказанностью. Судите сами.

Республика Мордовия на протяжении длительного времени оставалась одним из самых закредитованных регионов России. В начале года госдолг региона приближался к 50 млрд рублей, еще порядка 23 млрд рублей регион задолжал банкам. В сумме это в полтора раза больше, чем доходная часть регионального бюджета, утвержденного на 2022 год.

Новое руководство республики при поддержке президента сумело в текущем году выбраться из этой многолетней долговой ямы. Казалось бы, прежние руководители ведомств и министры тоже должны были радеть за доходный потенциал республики, но на практике многие годы подряд происходило ровно наоборот.

В регионе была реализована порочная практика предоставления государственного и муниципального имущества в залог коммерческим банкам по кредитам частных сельхозпредприятий. Об этом открыто говорится в послании Государственному Собранию РМ. Не все заемщики были готовы выполнять свои обязательства, и госсобственность оказалась под риском отчуждения в пользу банка. До сих пор в залоге банков остается более 200 единиц строительной и коммунальной техники, которой в Саранске не хватает, особенно когда идут снегопады.

Недавно удалось вывести из залога у банков недвижимое имущество стоимостью 1,2 млрд рублей, среди прочего здания, которые являются визитной карточкой региона. Это Мордовский государственный национальный драматический театр и Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева. Страшно представить, но в результате непрофессиональной деятельности отдельных должностных лиц культура Мордовии могла быть обезглавлена.

Кстати, один социально значимый объект отстоять пока так и не удалось. Это Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира», который был создан по концепции «Сириуса», в том числе за счет привлечения федеральных средств. Как сообщают местные СМИ, сейчас один из крупных банков пытается забрать образовательный центр за долги.

Несколько лет назад под сельскохозяйственные нужды был выдан кредит под строительство крупного животноводческого комплекса, который так и не появился. Цель кредита не достигнута, значит, госимущество остается в залоге? Кощунственная ситуация, в результате которой сотни увлеченных делом детей могут остаться без крыши над головой.

Особо интересно узнать всех бенефициаров сомнительной сделки. В отношении этих безответственных лиц неплохо было бы рассмотреть вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам перед бюджетом и госучреждениями.

Другая больная тема в регионе - объекты коммунальной инфраструктуры. Критическая ситуация сложилась с Рузаевским водоканалом. С 2017 года водопроводные сети перешли в собственность частных компаний, которые пренебрегают обязанностями гарантирующего поставщика. Средства в модернизацию сетей не вкладываются, из-за высокой степени износа это приводит к частым авариям, перебоям с водоснабжением и водоотведением. Устраняют аварии тоже несвоевременно, что сильно не нравится местным жителям. Они забрасывают жалобами самые разные инстанции. Их можно понять - воды в доме нет, а по улицам текут зловонные канализационные стоки.

Продажа Рузаевского водоканала и доведение его до банкротства пришлись на период работы республиканского министра энергетики и ЖКХ Игоря Чадова. Кстати, сразу после того как этот и другие факты придали огласке, он ушел в отставку, но вопросы к нему остались, и достаточно острые.

Например, как получилось так, что электроподстанция, которая снабжает большую часть центра Саранска, питает троллейбусные линии и является единственным поставщиком ресурса для завода «Биохимик» (кстати, раньше она ему и принадлежала), оказалась продана третьим лицам? При этом о продаже подстанции с высоковольтной линией, хозяйственными объектами и землей под ними сговорились по смешной цене - семь миллионов рублей. За эту сумму было приобретено 24 объекта недвижимости. По экспертной оценке, рыночная сумма имущества была в разы выше.

Новый собственник поднял для предприятия тариф с 3,5 до 6,4 рубля за киловатт. Из предоставленных предприятием данных о потреблении электроэнергии следует, что только завод «Биохимик» в прошлом году принес частной подстанции 63,8 млн рублей дохода. В следующем году после запуска новых реконструированных цехов энергопотребление вырастет до 344 млн рублей, а к окончанию программы модернизации может достигнуть миллиарда в год. Построить собственную подстанцию предприятие не имеет возможности, для этого нет свободного участка земли, отвечающего всем требованиям. Неудивительно, что расходы производителя на энергоресурсы отражаются на конечной стоимости лекарств, которые из своего кармана оплачивают потребитель или бюджет. Теперь понимаете, почему так дорого обходится упаковка таблеток?

Примечательно, что в свое время, в 2014 году подстанцию у завода «Биохимик» приобрела некая фирма «Ватт», генеральным директором которой на тот момент являлся И.А. Чадов. Вскоре человек с такими же инициалами оказался в кресле чиновника республиканского правительства. С 2015 года он курировал энергетику, строительство газовых и водопроводных сетей, а также вопросы, связанные с деятельностью технологического и автодорожного надзора, организаций автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.

В настоящее время по вскрывшимся фактам возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ за злоупотребление лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации. Обвинения пока никому не предъявлены, предстоит установить, кто был основным выгодоприобретателем.

Еще один вопрос, который пока тоже остается без ответа и который тоже адресован Игорю Чадову. Почему не был построен мусороперерабатывающий завод под Саранском, в который более десяти лет назад «вбухали» около 300 млн рублей бюджетных денег, но так и не запустили, хотя по документам степень готовности составляет 97 процентов, приводят данные местные СМИ. По словам Игоря Чадова, который курировал отрасль и держал ответ при журналистах, не было технической возможности подключения к газовым сетям. Это как? Неужели на стадии проектирования этот вопрос не рассматривался? На каком основании на объект выделялись бюджетные деньги преимущественно из федерального бюджета?

Поднимаясь по карьерной лестнице, не забыл ли министр Чадов, что служит республике и ее жителям? Все ли факты его деятельности на госслужбе известны или есть темные страницы?

Пришло время не замалчивать, а исправлять ошибки прошлого и работать дальше ради общественных целей, забыв о собственных интересах.

С приходом нового руководителя республики закономерно выглядят решения по пресечению сомнительных схем и отстранению старожилов регионального правительства, покрывавших их долгие годы. Жить по-старому уже не получится.

Источник: «Российская газета» (Михаил Писарев,Саранск)