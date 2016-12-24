В Саранске побывал Дед Мороз из Великого Устюга

12 декабря столицу Мордовии посетил главный сказочный персонаж Нового года. Поезд Деда Мороза прибыл на платформу железнодорожного вокзала в Саранске строго по расписанию. Гостя из Великого Устюга ждали сотни встречающих. Он поздравил с наступающим Новым годом юных жителей Мордовии и загадывал с ними новогодние желания.

Дед Мороз пообщался с гостями, а затем пригласил всех в свою передвижную резиденцию. Там ребятам приготовили квест с загадками и викторинами. Затем их ждали поздравления и сладкие подарки. Не обошлось без традиционных новогодних стихов и песен. Праздничным настроением зарядились и ребята из Донецка. Такой подарок им сделал Глава Мордовии Артём Здунов.

Внутри вокзала можно было согреться и посмотреть спектакль, а рядом с поездом проходила интерактивная программа. Так же работала почта деда Мороза, вагон-ресторан и вагон-лавка. В Саранске за несколько часов поезд с главным волшебником страны посетили около трех тысяч человек.

Дед Мороз отправился в путешествие из Великого Устюга 22 октября. Чтобы оказаться в Саранске ему пришлось проделать немалый путь. Позади десятки станций. Поезд останавливался в Хабаровске, Благовещенске, Чите, Иркутске, Красноярске и многих других городах. Его маршрут пролегал от Великого Устюга до Владивостока и обратно. В такое путешествие главный зимний волшебник отправился во второй раз.