Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем Героев Отечества.

«Это особенный день, и у него глубокие исторические корни. Вся наша большая страна чествует своих Героев, ведь эти люди - истинный пример бескорыстного и самоотверженного служения народу.

Наше Отечество всегда славилось ратными традициями, мужеством и самоотверженностью своих защитников.

Символом несгибаемой стойкости и образцом подлинного героизма российских воинов стало поколение тех, кто сражался и работал в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Их подвиги - пример для наших современников, тех, кто выполнял свой долг в Афганистане, во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, в Сирии и сейчас защищающих мирное будущее Отечества в ходе специальной военной операции на Украине.

В современном мире сохранение исторической памяти и правды о доблестных подвигах защитников Отечества по-прежнему важно для каждого из нас, и конечно - для молодежи.

Герои – такие же люди как мы, они работают вместе с нами, учатся, любят, женятся, рожают детей, помогают друзьям - живут обычной жизнью. Но когда Родина позовет, они всегда откликаются первыми - сразу и без колебаний и сомнений. Мы гордимся Героями и склоняем головы перед светлой памятью погибших защитников Отечества, помним о них всегда», - говорится в поздравлении Игоря Комарова.

Всем жителям Приволжского федерального округа Игорь Комаров пожелал крепкого здоровья и благополучия.