В Рузаевке пожилой водитель на минивэне сбил мужчину на пешеходном переходе

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Как сообщает Госавтоинспекция республики, в Рузаевке около пяти часов вечера 6 декабря напротив дома №2 по улице Титова 67-летний водитель за рулем автомобиля «Mitsubishi Space Runner» совершил наезд на 41-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешехода с различными травмами доставили в Рузаевскую центральную районную больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Пожилой водитель управлял транспортом в трезвом состоянии. Но в информации ГИБДД отмечается, что в этом году товарищ на минивэне 12 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
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В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
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