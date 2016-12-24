Определились чемпионы Мордовии по шахматам

Имена чемпионов Мордовии по шахматам стали известны 4 декабря. 46 сильнейших спортсменов региона в течение 6 дней соревновались по швейцарской системе. Всего — 7 туров с классическим контролем времени 60 минут каждому игроку +30 секунд на каждый ход и с обсчетом российского рейтинга.

В результате соревнований лучшим среди мужчин стал Александр Брыляев. Серебро у Андрея Ромашина, бронза у паралимпийца Дмитрия Сорокина.

У женщин лидер — София Марычева, Кира Марычева стала второй, третье место за Алиной Османовой. Среди юных шахматистов первым стал Егор Гавричев, Тимур Слепов — второй, Глеб Хохлов замкнул тройку лидеров.

А шашисты-паралимпийцы выезжали в Курган на Первенство России среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Елизавета Козлова взяла золото в шашках-64 и бронзу в шашках-100. Тем временем ее коллега по спортивно-адаптиной школе Швецова завоевал серебро, еще один Мордовский спортсмен стал бронзовым призером. В общекомандом зачёте сборная Региона-13 стала лидером.