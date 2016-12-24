В Мордовии назначен новый исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства РМ

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Глава республики Артём Здунов 5 декабря подписал Указ о назначении Батыра Эмеева исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства РМ.
Об этом руководитель Мордовии сообщил в ходе рабочего совещания по вопросам создания в регионе особой экономической зоны. Представляя нового зампреда коллегам по правительству, Артём Здунов отметил: «Батыр Эмеевич возглавлял в Дагестане министерство промышленности, работал очень эффективно. Мы смогли перезапустить ряд предприятий, которые уже практически закрывались, велась успешная работа по созданию промышленных парков».
Новый зампред регионального правительства займется привлечением инвестиций в экономику Мордовии, взаимодействием с институтами развития, загрузкой парков ТОСЭР, инфраструктурных и промышленных парков резидентами, построением внутриреспубликанской и межрегиональной производственной кооперации, сопровождением промышленных и инвестиционных проектов, взаимодействием с госкорпорациями, а также процессом создания особой экономической зоны.
Батыр Эмеевич Эмеев родился в 1984 году в городе Кизилюрт Республики Дагестан. Окончил Российский университет дружбы народов по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция».
В период с 2007 по 2011 годы работал в департаменте макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
С 2011 по 2018 годы - финансовым директором промышленного предприятия.
2018 - 2020 гг. – работал в Министерстве промышленности и энергетики Республики Дагестан, в том числе - заместителем министра.
С 2020 года - министр промышленности и торговли Республики Дагестан, первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан. Также имеет опыт руководства предприятиями в сферах строительства и машиностроения. Владеет английским и французским языками.
Женат, воспитывает четверых детей.
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