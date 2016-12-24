«Береги в себе человека»: В Мордовии открылись Рождественские образовательные чтения

2 и 3 декабря в Мордовии проходит региональный этап XXXI Международных Рождественских образовательных чтений, которые в этом году посвящены теме «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».



Традиционно Чтения в нашей республике собирают не только участников региональной сферы образования, но и ведущих ученых-исследователей в общественных и гуманитарных областях знаний из Москвы, Рязани, Курска и других городов.



Секции регионального этапа форума проходят в вузах, а также образовательных учреждениях районов республики.



Пленарное заседание состоялось 2 декабря в Саранске в центре непрерывного профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру». В его работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, заместитель Председателя Государственного Собрания РМ Наталья Долматова, министр образования РМ Елена Солдатова, ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко, педагоги, общественные деятели.



Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: значимость сохранения традиционных нравственных ценностей в современном обществе возрастает. «Для нас важно сейчас посмотреть друг другу в глаза и понять: что мы делаем для того, чтобы быстрее наступила победа, наступил мир, чтобы мы быстрее победили нацизм, чтобы он не пытался больше возродиться пусть даже в сопредельных государствах. Как мы воспитываем своих детей, как мы работаем с молодежью - важно это понимать. Я считаю, что Рождественские чтения - одно из самых масштабных и значимых научно-образовательных мероприятий страны. В ноябре Президент страны В.В. Путин своим Указом утвердил основы государственной политики по сохранению высоких духовно-нравственных ценностей. А особая роль в их становлении и укреплении принадлежит православию. Военный фронт сейчас определен, вы знаете, где проходят военные действия. Мы ни на минуту не забываем, что наши войска решают сейчас сложнейшие задачи в рамках специальной военной операции, но идеологический фронт границ не имеет, он находится у нас сейчас здесь. И от того, как мы воспринимаем эти события, как поддерживаем наших бойцов, очень многое зависит. Именно на таких конференциях священнослужители, ученые, педагоги, представители социально ориентированных НКО смогут продвинуть свои идеи по укреплению и распространению наших исконных ценностей - это патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, справедливость, единство народов нашего государства. Спасибо митрополиту Саранскому и Мордовскому Зиновию за то, что мы вместе с вами идем в школы, разговариваем с ребятами, объясняем ситуацию. Саранск является центром православной молодежи для всего Приволжского федерального округа. При поддержке Патриарха Московского и всея Руси Кирилла у нас действует межрегиональный координационный центр синодального отдела по делам молодежи и форум «Пересвет» – все это звенья одной большой цепи работы с молодежью», - сказал руководитель республики.



На пленарном заседании и на рабочих секциях обсуждались особенности духовного выбора современного человека, воспитание личности перед лицом глобальных вызовов, новые подходы к духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи и ряд других тем.



Всем участникам чтений запомнились слова, сказанные в выступлении кадетов:



Береги в себе человека –

С благородством и красотой,

До скончания долгого века

Пусть душа живет чистотой.



Даже если одежда поношена,

Если сам непригляден с лица,

Береги в себе только хорошее,

Человеком будь до конца…



Беречь в себе человека, сохранять честь, совесть и доброе сердце - это важно для каждого из нас. Будем помнить об этом!