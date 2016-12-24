В Темникове жители аварийных домов до конца года переедут в новое жилье

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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Темникове завершается строительство многоквартирного дома, в который до конца этого года из аварийного жилищного фонда переедут 47 человек.
Трехэтажное здание начали возводить весной 2022 года, в нем расположены однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также современные квартиры-студии. В настоящее время все работы практически завершены: ведется внутренняя отделка жилых помещений – строители клеят обои, укладывают линолеум, устанавливают сантехнику. На придомовой территории заасфальтированы тротуары, подъездные пути, обустроена автопарковка. Также здесь появился детский городок и уличные тренажеры.
Всего в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Темниковском районе до 2024 года будет ликвидировано 24 дома общей площадью 3,2 тыс. кв. м, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в которых проживает 151 человек.
Отметим, что всего с начала 2022 года в муниципальных образованиях региона расселено 9,44 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 506 граждан. Всего в этом году улучшат жилищные условия 1 250 граждан. Еще 1 680 человек переедут в новые квартиры в 2023 году.
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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
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