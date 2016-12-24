Первичную вакцинацию от COVID-19 уже прошли 490 тысяч жителей Мордовии

По словам Министра здравоохранения РМ Олега Маркина, во многом благодаря этому сейчас в республике сложилась стабильная эпидемиологическая ситуация. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась до десятка случаев за день. В настоящее время в двух ковидных госпиталях для пациентов развернуто только 60 коек. Из них заняты 53. Для сравнения в пик пандемии в регионе было 2 тысячи 780 ковидных коек.

«Тем не менее, вирус никуда не исчез. Чтобы защитить себя, важно вовремя пройти повторную вакцинацию от COVID-19. Кроме того, напоминаю, что нужно сделать еще одну прививку - от гриппа. Не стоит забывать и об элементарных мерах профилактики. Кстати, в этом году из республиканского бюджета специально были выделены 9 млн рублей для закупки 25 тысяч доз детской вакцины от гриппа. Все они уже использованы», - сказал Олег Маркин.

Также Минздрав Мордовии призывает руководство организаций и предприятий защитить своих сотрудников от коронавируса и гриппа. Их вакцинация может быть проведена прямо по месту работы.