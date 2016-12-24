Новая детская поликлиника в Рузаевке откроется к концу 2023 года

«Мы очень долго вас ждали!»
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Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Переезд – дело хлопотное, однако новоселья рузаевские медики, их юные пациенты и родители очень ждут. Путь к переменам был долгим. В 2014-году вконец обветшало здание старой детской поликлиники, его признали аварийным. Полностью закрыли медучреждение в 2019 году – тогда же специалистов разместили в нескольких филиалах. Педиатры и неврологи ютятся в двухэтажном здании бывшего детского садика на ул. Петрова, за консультацией других специалистов приходится ехать на ул. Юрасова. В таком режиме юных пациентов лечат третий год, поездки из одного здания в другое успели утомить и детей, и их родителей. Поликлиника обслуживает 11 тысяч несовершеннолетних, в смену врачи принимают порядка 350 пациентов, поэтому вопрос о возведении нового здания встал остро.
В 2020 году Глава Мордовии Артём Здунов распорядился о строительстве новой детской поликлиники. Это стало возможным в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году здание начали возводить рядом с Рузаевской центральной районной больницей. На трех этажах хватит места всем специалистам.
Главный врач Рузаевской центральной районной больницы Андрей Кудашкин уже знает, какая служба где разместится: «На первом этаже будет инфекционное отделение, отделение неотложной помощи, на втором этаже — диагностическое помещение, где располагается рентген-служба и большая лаборатория, а на третьем — узкие специалисты».
В настоящий момент завершена кирпичная кладка, строители приступили к первому этапу внутренней отделки. В самом разгаре общестроительные работы: устанавливают окна, заливают стяжку, обустраивают крышу. Кроме этого, проводят коммуникации — горячую и холодную воду, канализацию, отопление. Ежедневно на объекте трудятся более 60 строителей.
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