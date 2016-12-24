Реализация программы «Земский Доктор» в Рузаевке

Врачей, приезжающих работать в сельскую местность государство активно поддерживает. Для этого существует программа «Земский доктор», в рамках которой медики в возрасте до 35 лет могут получить до 1 млн рублей. Федеральный проект реализуется и в Рузаевке. Почти два десятка специалистов центральной районной больницы получили существенную материальную поддержку.

Одна из таких врачей — Яна Турлычкина. Она находит подход к любому малышу. Возможно — потому что сама мама троих, а может, потому что работать педиатром — ее призвание. К этой цели она упорно шла много лет. Сначала — набиралась знаний в медучилище, затем поступила в медицинский университет им. Пирогова. Сейчас Яна Турлычкина следит за здоровьем воспитанников детских садов и школьников. Сама доктор родом из Москвы.

В Рузаевский район, на малую родину мужа, молодая семья переехала два года назад. Этим летом Яне предложили работу в центральной районной больнице, а потом выяснилось, что она подходит для участия в программе «Земский доктор». Материальную поддержку супруги планируют направить на улучшение жилищных условий.

Как рассказывает сама врач-педиатр детских дошкольных учреждений и школ: «Решила не сидеть дома, а попробовать себя в профессии, которой обучилась».

Преимущества программы ощутила и больница. По программе на работу устраиваются нужные специалисты — от участковых терапевтов до кардиологов и офтальмологов. Участников программы «Земский доктор» в Рузаевской центральной районной больнице насчитывается порядка 18. По условиям, они должны отработать в лечебном учреждении в одной и той же должности не менее пяти лет.

«Миллион получает доктор и 500 тысяч — фельдшер. На сегодняшний день по программе «Земский фельдшер» у нас работают 3 фельдшера скорой помощи — это молодые люди, которые пришли с большим желанием работать. Это жители Рузаевского района: один из села Перхляй, два из Сузгарья», — отметил главный врач Рузаевской центральной районной больницы Андрей Кудашкин.

Всего в прошлом году участниками программы «Земский доктор» в Мордовии стали 26 врачей, а «Земский фельдшер» - 11 специалистов среднего медперсонала.