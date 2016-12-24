Сергей Волков досрочно вышел в финальную часть розыгрыша Кубка России по шахматам

Сергей Волков — на пути к обладанию Кубком России по шахматам. В Санкт-Петербурге прошёл международный шахматный фестиваль «Мемориал Чигорина». Там посоревновались 244 спортсмена из разных уголков России, а также из Беларуси, Израиля, Казахстана, Литвы, Мексики, Молдовы и Эстонии.

Эти старты стали предпоследним, 16 этапом Кубка России. Там выступил и гроссмейстер комплексной спортивной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии. Ему удалось досрочно выйти в финал. По итогам всех игр Сергей Волков набрал 8,5 очков.

Судьба трофея решится в начале декабря. Кубок разыграют в Ханты-Мансийске по олимпийской системе. Там встретятся сильнейшие шахматисты страны. У мордовского гроссмейстера Сергея Волкова — все шансы.