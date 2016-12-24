В Мордовии наградили победителей республиканского конкурса «Студент года - 2022»

Более 20 лет в Мордовии проводится республиканский конкурс «Студент года». Этот уникальный проект, вошедший в платформу «Россия – страна возможностей», стимул для студентов, чтобы проявить себя и задать высокую планку остальным. Конкурс стал одной из составляющих масштабного республиканского студенческого форума, в рамках которого прошли презентация проектов, встреча с представителями платформы «Россия – страна возможностей» и три образовательных блока от федеральных спикеров. В этих мероприятиях приняли участие более 500 студентов.



Стало доброй традицией подводить итоги конкурса в Международный день студентов. Победителей и лауреатов поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.



«В это неординарное время вы не стоите в стороне от всего, что происходит в стране и мире. Волонтеры помогают семьям бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, работают студенческие отряды, воссоздано движение КВН, вы задействованы во всех направлениях – спорте, культуре, различных мероприятиях. Вы навсегда останетесь молодыми, ведь с таким задором невозможно постареть. Обязательно передайте его будущим поколениям студентов», - отметил руководитель региона.





В республике создан Госкомитет по делам молодежи. Глава Мордовии рассказал, что сегодня принято решение о назначении на должность его руководителя Анастасии Гришневой. Было также отмечен, что регион стал третьим из 42 участников конкурса Росмолодежи, что позволило привлечь в молодежную среду республики более 100 млн рублей.



Студенты учреждений высшего и профессионального образования соревновались в 22 номинациях конкурса, как персональных, так и коллективных – среди студенческих объединений и организаций учебных учреждений.



«Добровольческим объединением года» стало Волонтерское движение «Милосердие» Саранского медицинского колледжа, в состав которого входят 104 волонтера.

«Патриотическим объединением года» среди вузов – Военно-патриотический сектор студенческого совета Юридического факультета МГУ им. Огарева, члены которого неоднократно становились призерами всероссийского слета поисковых отрядов «К поиску готов».



Среди студенческих медиа СПО лучшим стал Саранский медицинский колледж, победивший во всероссийском конкурсе в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров». Победителем в номинации «Студенческое научное общество года» среди вузов – студенческое научное общество МГПУ имени Евсевьева.



«Гран-при» Республиканского студенческого конкурса «Студент года» присуждены студенту Саранского электромеханического колледжа Дмитрию Негодину – лидеру Республиканской олимпиады профессионального мастерства среди учащихся СПО и студенту факультета истории и права МГПУ имени Евсевьева Юрию Балясникову - он ведет активную социальную деятельность, участвует в акциях взаимопомощи «МыВместе».



Студенты Мордовии выступили с красочными творческими номерами, погрузившими зал в атмосферу креатива и радости. В свою очередь, артисты театра оперы и балета им. Яушева подарили студенческой молодежи балет «Тысяча и одна ночь».